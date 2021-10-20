Сотрудники ФБР завершили обыск в доме Вашингтоне, принадлежащем, по сведениям СМИ, бизнесмену Олегу Дерипаске

Сотрудники ФБР завершили обыск в частном доме Вашингтоне, принадлежащем, по сведениям американской печати, российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель ведомства.

Обыски прошли накануне и в особняке в Нью-Йорке, который тоже связывают с Дерипаской. Все следственные действия продолжались более 10 часов. По их завершении сотрудники спецслужб вынесли из зданий многочисленные коробки.

Газета «Вашингтон пост» со ссылкой на источники ранее утверждала, что обыски в обоих городах проходят в рамках уголовного расследования. Представитель бизнесмена Лариса Беляева это отрицает. Она сообщила ТАСС, что «ордеры связаны с

санкциями». Она уточнила, что Дерипаска не является собственником этих домов, они, по ее словам, принадлежит родственникам предпринимателя.

Телекомпания Эй-би-си со ссылкой на источники проинформировала, что американские власти не предъявляли российскому миллиардеру каких-либо обвинений в связи с обысками.