Компания Facebook, по данным портала Verge, планирует на следующей неделе сменить название

Оно должно отражать ее направленность на построение «метавселенной», сообщает портал со ссылкой на источник. По его сведениям, ожидается, что о подобных планах будет объявлено на ежегодной конференции 28 октября. Ребрендинг должен будет отразить позицию, что соцсеть «Фейсбук» — лишь один из продуктов компании, которой также принадлежат и другие популярные сервисы, такие как Messenger, WhatsApp и Instagram. Информация о новом имени пока не приводится.