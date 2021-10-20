Михаил Мишустин поддержал предложение Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября.

Мишустин попросил Голикову обобщить все предложение и представить их на совещании президента с правительством, которое состоится сегодня.