Об этом сообщает телеканал NHK. По данным дипломатических источников в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.
Ранее Пхеньян подтвердил, что во вторник провел с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.
Накануне о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.
Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведенным Пхеньяном за текущий год, отмечает агентство «Ренхап».
Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание для обсуждения запуска ракеты Северной Кореей
Об этом сообщает телеканал NHK. По данным дипломатических источников в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.