Совет Безопасности ООН проведет сегодня экстренное заседание для обсуждения запуска ракеты Северной Кореей

Об этом сообщает телеканал NHK. По данным дипломатических источников в ООН, встреча состоится по просьбе Соединенных Штатов, Великобритании и Франции.

Ранее Пхеньян подтвердил, что во вторник провел с подлодки пуск баллистической ракеты нового типа.

Накануне о том, что КНДР, вероятно, испытала подобную ракету, сообщили южнокорейские военные.

Это стало восьмым крупным испытанием ракет, проведенным Пхеньяном за текущий год, отмечает агентство «Ренхап».