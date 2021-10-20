Встреча в «московском формате» по Афганистану пройдёт сегодня в «Президент-Отеле»

Делегация запрещенного в России террористического движения «Талибан» впервые приехала в Москву после захвата власти в Афганистане.

Востоковед, политолог Елена Супонина сказала «Эху», что талибы будут просить о признании, но Москве не надо с этим торопиться.

Супонина добавила, что дилемма, как продолжать контакты с запрещённой организацией, стоит не только перед Россией, но и перед другими странами, в первую очередь США, которые начали контакты с талибами ещё несколько лет назад.