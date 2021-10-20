Сегодня для профессиональной публики открываются двери книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне

После двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса самая значительная книжная ярмарка ФРГ в 73 раз приглашает издателей, авторов и читателей в свои залы. Девиз этого года – «Re:Connect» – взывает к новому старту. Главной страной выбрана Канада. Вход разрешен только для привитых, выздоровевших или предъявивших актуальный тест.

На этот раз на ярмарке будут присутствовать почти в четыре раза меньше участников, чем два года назад. На территории имеют право одновременно находиться лишь 25 тысяч посетителей. Это в 12 раз меньше, чем в 2019 году.

С окончанием эпидемиологической ситуации в ФРГ кризис книжной отрасли, однако, очевидно также подходит к концу. В начале октября издательский бизнес достиг уровня до пандемии и даже немного превысил цифры позапрошлого года. «Социальная дистанция на отодвинула читателей от книг», – заявила перед ярмаркой глава союза Германских издательств Карин Шмидт-Фридерикс.

Открытие ярмарки сопровождалось небольшим скандалом. Одна из авторов отказалась представлять свою книгу из-за присутствия право-радикального издательства. Однако руководство ярмарки подчеркнуло приоритет принципа свободы мнения и слова.

Для посетителей Франкфуртская книжная ярмарка будет открыта с пятницы по воскресенье.