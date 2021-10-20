Информатор Gulagu.net, передавший проекту видеоархив пыток в колониях, рассказал об угрозах уголовного преследования и убийства в России. Сергей Савельев в интервью «Русской службе Би-би-си» сообщил, что во время пересадки в петербургском аэропорту «Пулково» его досмотрели и допросили.

Савельев рассказал, что его отпустили после того, как он подписал обязательство о явке. Позже ему удалось перебраться в Белоруссию, откуда он родом, а затем улететь во Францию, где он попросил политическое убежище.

После публикаций видео, следователи завели семь уголовных дел о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

