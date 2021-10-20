В Израиле сегодня могут рассмотреть программу по приему иностранцев, привитых вакциной «Спутник V»

В Израиле, как предполагается, сегодня могут рассмотреть программу по приему иностранцев, привитых вакциной «Спутник V». Утверждается, что такое разрешение начнет действовать уже с 1 ноября.

Основную роль в продвижении идеи разрешить въезд в Израиль вакцинированным «Спутником» играет министр туризма, утверждает источник агентства ТАСС. По его словам, чиновнику удалось добиться разработки программы, согласно которой российских туристов будут впускать в страну, если они привились не ранее, чем за 6 месяцев до прилета. Правда, предполагается, что им придется сдавать несколько тестов на коронавирус. Собеседник агентства уверяет, что программа вскоре должна быть утверждена, а сегодня ее представят премьер-министру Нафтали Беннету.

Источник израильского интернет-издания News.ru.co.il, в свою очередь, отмечает, что впускать россиян, привитых «Спутником», пока планируется только до конца этого года – в надежде, что вакцину признает Всемирная организация здравоохранения.

К слову, вопрос допуска российских туристов в Израиль будет обсуждаться на встрече главы правительства еврейского государства с Владимиром Путиным. Президент России примет Беннета в Сочи в эту пятницу.

Между тем несколько дней назад Минздрав Израиля рекомендовал своим гражданам воздерживаться от посещения России, а также Белоруссии, Молдавии, Румынии и Турции из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом в этих странах.