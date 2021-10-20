Президент Владимир Путин обсудит с кабинетом министров введение мер против коронавируса

В их числе девятидневные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. С таким предложением выступила накануне вице-премьер Татьяна Голикова. При этом, по ее мнению, для ряда регионов следует предусмотреть выходные с 23 октября. Премьер Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.

Как ожидается, в ходе сегодняшнего совещания Голикова доложит главе государства о ситуации с заболеваемостью и озвучит свое предложение. Министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников объяснят, как это скажется на экономике и бизнесе.

Экономист Сергей Алексашенко считает, что бизнесу не стоит рассчитывать на поддержку от государства в связи с введением новых ограничительных мер по коронавирусу.

Ситуацию с коронавирусом в России Сергей Алексашенко назвал катастрофической.