ФБР завершило обыски в домах в Вашингтоне и Нью-Йорке, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской

Американские власти искали доказательства нарушения наложенных на него в 2018 году санкций.

Агенты ФБР оцепили жилой дом в престижном районе Вашингтона Калорама, принадлежащий Олегу Дерипаске, утром во вторник — за жёлтой лентой с надписью «место преступления, не пересекать» федеральное бюро расследований США проводило обыски — из здания агенты выносили коробки. Затем стало известно, что обыски прошли и в доме Дерипаски в Нью-Йорке в районе Гринвич Вилладж. Следственные мероприятия проводились в рамках расследования о возможном нарушении бизнесменом из ближайшего окружения президента России Владимира Путина режима санкций, сообщила газета Нью-Йорк Таймс. В санкционный список Олег Дерипаска попал в 2018 году, в результате чего ему был запрещен въезд в США, а активы на территории страны — включая дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, купленные им в середине двухтысячных за 15 и 42 млн долларов соответственно, были заморожены. В заявлении Минфина о введении санкций говорилось, что в отношении Дерипаски ведется расследование по обвинению в «отмывании денег и угрозе жизням конкурентов, незаконному прослушиванию телефонных разговоров с государственным чиновником и участию в вымогательстве и рэкете». Бизнесмен попытался оспорить санкции в американском суде, но в июне этого года суд отказал ему в рассмотрении иска. Еще раньше, в 2007 году власти США отозвали у Олега Дерипаски американскую визу по подозрению в причастности к организованной преступности — тем не менее, бизнесмен посещал после этого страну несколько раз по российскому дипломатическому паспорту.

Представитель бизнесмена подтвердил факт проведения обысков, отметив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски.