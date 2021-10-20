Олимпийский огонь Игр 2022 года доставлен из Афин в Пекин. Самолет с делегацией оргкомитета ранним утром приземлился в международном аэропорту китайской столицы. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Огонь, зажженный в понедельник в Древней Олимпии, накануне был передан организаторам XXIV зимних игр. Церемония состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос» в присутствии президента Греции Катерины Сакелларопулу. Зрители на мероприятие не были допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, Паралимпиада — с 4 по 13 марта.