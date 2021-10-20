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05:12, 20 октября 2021

«Коммерсант» сообщает о задержании замгендиректора ЦЭНКИ Марата Арустамова

Газета «Коммерсант» сообщает о задержании заместителя гендиректора «Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) Марата Арустамова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его самолетом доставили из Москвы, где находится головной офис Центра, в Благовещенск. Там располагается следственный отдел УФСБ. Он задержан на 48 часов. По данным источников издания, следствие считает, что Арустамов получал откаты от компании-подрядчика при строительстве жилого комплекса на территории космодрома Восточный.
При этом «РИА Новости» и ТАСС писали, что задержание является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса.
Помимо этого, агентства сообщили со ссылкой на источники, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин устроил «разнос» директору ЦЭНКИ Руслану Мухамеджанову, так как остался недоволен ходом работ по строительству. В связи с этим глава госкорпорации решил перевести руководство ЦЭНКИ и Дирекции космодрома Восточный ближе к строительству, перенеся головные офисы предприятий из Москвы в Циолковский.


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