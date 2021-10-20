ФБР завершило обыск в особняке в Вашингтоне, предположительно, связанном с российским бизнесменом Олегом Дерипаской

Сотрудники ФБР завершили многочасовой обыск в особняке в Вашингтоне, предположительно, связанном с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Они вынесли оттуда многочисленные коробки и чемоданчики, погрузив их в служебные внедорожники и покинули место действия. Что находится в этих коробках, сотрудники спецслужбы не уточнили и отказались комментировать происходящее, передает РИА Новости. С момента появления первых новостей об обысках прошло более 10 часов.

Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил факт проведения следственных действий, отметив, что они связаны с санкциями США, а дома принадлежат родственникам предпринимателя.