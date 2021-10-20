Военные нацистской Германии, живущие в разных странах, проверяются на причастность к геноциду народов СССР в годы ВОВ

Бывшие военные нацистской Германии, живущие в разных странах, проверяются на причастность к геноциду народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов. По его словам, работы ведутся с материалами в федеральных, региональных и муниципальных архивах, также фиксируются свидетельства очевидцев преступлений.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов говорил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий «нацизм», «фашизм» и «геноцид народов Советского Союза».