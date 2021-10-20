СК возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра

Следственный комитет возобновил следственные действия в отношении московских врачей-репродуктологов и главы медицинского центра. Всем фигурантам добавили еще шесть эпизодов продажи детей от суррогатных матерей иностранцам. Таким образом, все они теперь обвиняются в продаже 24 младенцев, один из которых скончался. Об этом сообщил ТАСС адвокат защиты Игорь Трунов. По его словам, все дополнительные эпизоды связаны с биологическими родителями из Филиппин. Восемь детей уже вывезли в эту страну, еще двое в настоящее время находятся в детдоме «Центральный» и признаны потерпевшими. Адвокат добавил, что Басманный суд Москвы арестовал еще одну суррогатную мать. Ей предъявлено обвинение в торговле людьми в отношении несовершеннолетних. Официальными комментариями органов следствия и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.