Талибы сегодня впервые приедут в Москву после захвата власти в Афганистане. Переговоры пройдут в «Президент-Отеле». Делегацию запрещенной в России террористической организации «Талибан» возглавит второй вице-премьер временного правительства Абдул Салам Ханафи. Открывать встречу будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. В анонсе МИД сказано, что переговоры пройдут в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Этот формат был создан в 2017 году и ставил задачей примирение уже свергнутого правительства Афганистана и находящегося тогда в оппозиции «Талибана». Однако представителей старых властей в Москве не будет, сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. На переговоры были приглашены Соединенные Штаты, но вновь, как и на первую встречу в московском формате, отказались прислать своего представителя.