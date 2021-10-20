Россия, по данным Bloomberg, связывает увеличение поставок газа в Европу с запуском трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает агентство со ссылкой на источники, близкие к Газпрому и Кремлю, Москва хочет получить от Германии и ЕС разрешение на запуск газопровода. После нескольких лет напряженных отношений с Европой российские власти едва ли согласятся на увеличение поставок без твердых гарантий того, что российскому проекту дадут работать, уточнили собеседники издания. Они отметили, что в случае положительного решения дополнительные объемы газа будут транспортироваться в обход Украины. В Газпроме ситуацию не комментировали.

На прошлой неделе президент Владимир Путин говорил, что пока есть административные барьеры для того, чтобы «Северный поток-2» начал работу. По словам главы государства, оператор ведет переговоры с немецкими властями. РБК напоминает, что в Европе неоднократно заявляли, что Россия намеревается использовать ситуацию с ростом цен на газ для того, чтобы вынудить власти дать разрешение на работу «Северного потока-2».