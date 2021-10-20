Акция протеста бывших военных у парламента Гватемалы переросла в беспорядки и столкновениями с полицией. Об этом сообщила газета «Пренса либре». По ее информации, участники манифестации смогли прорваться в здание высшего законодательного органа, где били стекла и ломали двери. Сведений о пострадавших среди депутатов не поступало. Полиции пришлось использовать слезоточивый газ для разгона протестующих.

Ветераны требуют принять закон, который позволит каждому из них рассчитывать на выплату в размере примерно 15,5 тысяч долларов за службу во время внутреннего вооруженного конфликта в республике. Согласно данным из открытых источников, на получение этих средств могут претендовать порядка 95 тысяч человек.