Американская актриса Алисса Милано сообщила о своем задержании на акции протеста у Белого дома

Американская актриса Алисса Милано, известная по роли в сериале «Зачарованные», сообщила о своем задержании на акции протеста у Белого дома. По ее словам, ее задержали «за требования к администрации [президента США Джо] Байдена и Сенату воспользоваться своими полномочиями, чтобы защитить избирательное право». Актриса подчеркнула, что «право голоса не должно зависеть от места жительства».

Как отмечает газета «Хилл», участники акции требовали принять ряд мер для облегчения процедуры голосования. В поддержку этого ранее высказались ряд звезд Голливуда.