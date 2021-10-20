Полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва в министерстве труда США. Сотрудникам разослали предупреждения, написал в Twitter репортер портала Axios Эндрю Солендер. Позже он сообщил со ссылкой на полицию, что угрозы взрыва нет, дороги вновь открыты.

Представитель полиции сказал РИА Новости, что правоохранительные органы совместно с федеральной службой охраны проводят проверку из-за подозрительного пакета в здании минтруда.