В Москве вновь вводят ряд ограничений из-за коронавируса. Так, жители столицы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать «домашний режим». Мера вводится с 25 октября на 4 месяца. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный. Кроме того, в этот период мэрия Москвы обязала работодателей перевести на дистанционный режим не менее 30% от общего числа работников, а также всех сотрудников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Эти требования не распространяются на тех, кто переболел ковидом в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию.

Кроме того, ужесточаются требования об обязательной вакцинации работников сферы услуг. До 1 января необходимо вакцинировать не менее 80% от общего числа сотрудников.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила из-за ввести по всей России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Окончательное решение по этому вопросу примет сегодня президент Владимир Путин.