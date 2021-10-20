Владимир Путин пока не планирует специального обращения к россиянам в связи с коронавирусом. Об этом сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году в разгар пандемии глава государства несколько раз выступал со специальным обращением к гражданам.