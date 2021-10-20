КНДР подтвердила успешный тестовый пуск новой баллистической ракеты подводной лодки. Об этом сообщило южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи. По его данным, пуск был осуществлен накануне Академией обороны КНДР. Как сообщается, лидер страны Ким Чен Ын лично не участвовал в испытаниях.

Отмечается, что первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был произведен пять лет назад.