В Грузии задержали троих подозреваемых в убийстве гражданки России Анастасии Шаталовой. При задержании один из них оказал сопротивление, швырнув ручную гранату в сотрудников полиции. В ходе обыска изъято большое количество наркотиков, сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на правоохранительные органы.

В пресс-службе МВД Грузии сообщили, что 18 октября в Тбилиси в иностранную гражданку 1994 года рождения несколько раз стреляли из огнестрельного оружия. Он полученных травм она умерла. Стрелявший уехал с места преступления на автомобиле, которым управлял другой подозреваемый.

Как сообщает агентство Sputnik Грузия, у погибшей был конфликт с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе из-за их общего несовершеннолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве.