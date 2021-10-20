ФБР покинуло дом в Нью-Йорке, предположительно связанный с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости. По их данным, с прилегающей территории уехали машины спецслужб. Сама улица была перекрыта. При этом сотрудники ФБР не уточнили, связаны ли их действия с российским миллиардером. Перед тем как уехать, они погрузили в автомобили и микроавтобус десятки коробок, свертков и папок с бумагами. В настоящее время дверь дома заперта, журналистам никто не открыл. Движение по улице Гэй-стрит возобновлено. Один из прохожих рассказал репортерам, что один раз якобы видел предпринимателя возле этого здания. По его утверждению, вокруг россиянина было много охраны.

ФБР ранее подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена сказал, что дома принадлежат родственникам бизнесмена и что обыски связаны с санкциями США.