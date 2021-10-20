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02:04, 20 октября 2021

Взрыв произошел в торговом центре «Атлас» в городе Павловске Воронежской области

Взрыв произошел в торговом центре «Атлас» в городе Павловске Воронежской области. Об этом сообщили ТАСС в районной единой дежурной диспетчерской службе. Инцидент произошел примерно в 23.30. Как сказали в Павловской ЦРБ, на месте находится бригада скорой помощи, пострадавших нет. Медики отмечают, что внутрь они не заходили, там есть разрушения.
По данным РЕН ТВ, взрыв повредил обшивку и окна одноэтажного здания. По словам очевидцев, на место прибыли пожарные. Причины случившегося пока не уточняются.


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