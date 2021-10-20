Мадридский футбольный клуб «Реал» разгромил донецкий «Шахтер» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Киеве и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей.

Украинской команде не удалось одержать ни одной победы в Лиге чемпионов, в прошлых турах команда уступила «Шерифу» (0:2) и сыграла вничью с «Интером» (0:0). «Реал» ранее также уступил «Шерифу» (1:2), но обыграл «Интер» (1:0).

Команды встречаются в Лиге чемпионов второй сезон подряд, при этом в прошлом году украинцам удалось дважды обыграть испанцев.