Врачи рекомендовали госпитализировать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который держит голодовку в тюрьме

Врачи рекомендовали госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день держит голодовку в Руставской тюрьме. Это нужно, чтобы избежать осложнений состояния здоровья, которое может в любой момент ухудшиться. Об этом, как передает «Интерфакс», сказал врач Зураб Пагава, который вместе с пятью другими медработниками осмотрел Саакашвили. Решение о его переводе в клинику должны принять министры юстиции и здравоохранения Грузии, а также парламентарии. Кроме того, согласие на госпитализацию должен дать и сам Саакашвили. Его личный врач Николоз Кипшидзе допустил, что политика госпитализируют 23 октября.