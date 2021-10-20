Житель Москвы Роман Ковалев, которого избили в столичном метро, планирует добиться наказания для своих обидчиков. Это связано не с деньгами, это моральная сторона, сказал он телеканалу «Звезда». По его словам, нападавшие не думали, что в принципе делают. «Надо до конца додавить», — добавил молодой человек. Накануне он выписался из больницы. Ковалев рассказал, что у него хорошее самочувствие, но еще есть проблемы со здоровьем.

Напомню, 4 октября в вагоне метро москвич заступился за девушку, к которой приставали уроженцы Дагестана. В результате его жестоко избили три человека. Нападавшие вскоре были задержаны и арестованы. При задержании один из них с ножом бросился на полицейского. В итоге было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и о применении насилия к представителю власти. Романа Ковалева позднее наградили медалью «За доблесть и отвагу».