ФБР завершило обыски в нью-йоркском доме, который возможно имеет отношение к российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Об этом со ссылкой на полицейского сообщает ТАСС. Как передает корреспондент агентства с места события, представители спецслужбы покинули прилегающую к зданию территорию на двух черных джипах. При этом сотрудник ФБР в ответ на вопрос, завершены ли следственные действия, издали кивнул. Других комментариев не последовало. Обыск продолжался несколько часов. Ранее РИА Новости передавали, что этот дом принадлежит родственникам Дерипаски, сам бизнесмен не является его собственником.

Агенты ФБР пришли накануне и в дом Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на представителя ведомства. Там подтвердили РИА Новости, что проводят санкционированный судом обыск в доме, предположительно принадлежащем Дерипаске. Представитель бизнесмена сказал, что дом принадлежит родственникам предпринимателя. Следственные действия, по его словам, связанны с санкциями США. В то же время газета Washington Post писала, что речь идет об уголовном расследовании.

После сообщений об обысках акции «Русала» на Московской бирже упали в цене почти на 7%.