В российской столице пройдет встреча «московского формата» по вопросам Афганистана

В ней примут участие и представители запрещенного в России движения «Талибан»*.

Основой темой для обсуждения станут вопросы гуманитарного содействия Кабулу и защита прав человека, рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Талибы в очередной раз приедут в Москву по приглашению руководства принимающей стороны, отмечают представители террористического движения. Также на встрече ожидаются представители Китая, Пакистана, Ирана и Индии. А вот Соединенные штаты приехать отказались, отметив, что это связано с некими логистическими сложностями. В Госдепартаменте США подчеркнули, что видят в таких встречах потенциал и согласны участвовать в них в будущем.

Движение «Талибан» захватило власть в Кабуле в середине августа. В результате президент был вынужден уйти в отставку, а талибы сформировали временное правительство. Само движение на территории России признано террористическим и запрещено, однако это не мешает его делегатам уже в который раз приезжать в российскую столицу на встречу с высокопоставленными чиновниками страны.

Так называемый «московский формат» был создан в 2017 году, традиционно в нем участвуют Россия, Афганистан, Индия, Иран, Китай и Пакистан.

* Талибан — организация признана террористической и запрещена в РФ