Мэр Сергей Собянин поручил ввести дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса в Москве

Всем пожилым гражданам и тем, у кого есть хронические заболевания, уже со следующей недели рекомендуют находиться дома или на садовых участках в течение ближайших четырех месяцев. Это не касается сделавших прививку или переболевших. При этом гулять и заниматься спортом на свежем воздухе можно без ограничений. Работодатели должны перевести пожилых сотрудников на дистанционную работу. В целом около трети от всего штата нужно отправить на удаленку. Исключения могут быть сделаны также для прошедших вакцинацию или переболевших, если их присутствие крайне важно, для медиков, а также для работников стратегических областей, в том числе предприятий оборонной промышленности.

Новые меры, указанные в постановлении мэра Сергея Собянина, коснутся и сферы услуг. В этой отрасли должно быть увеличено число привитых работников с 60% до 80%. Первый компонент вакцины они обязаны сделать уже до 1 декабря.

Мэр Собянин отметил, что Москве по сравнению с августом текущего года число выявляемых случаев выросло в 4 раза, а количество находящихся в тяжелом состоянии пациентов — в два.