ФБР вот уже шесть часов продолжает обыски в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне

Кроме того, сотрудники спецслужбы работают и в доме в Нью-Йорке, также имеющим отношение к российскому бизнесмену.

Агенты ФБР оцепили жилой дом на северо-востоке Вашингтона, принадлежащий Олегу Дерипаске, утром во вторник — за жёлтой лентой с надписью «место преступления, не пересекать» федеральное бюро расследований США проводило обыски. Власти сообщают только, что следственные действия связаны с федеральным расследованием за пределами Нью-Йорка. Источник CNN, знакомый с ситуацией, сказал, что расследование является действующим, но не предоставил никаких дополнительных подробностей. Имение площадью больше двух тысяч квадратных метров в престижной районе Калорама, возле иностранных посольств, Олег Дерипаска купил в 2006 году за 15 млн долларов — покупка стала одной из самых дорогих сделок в истории недвижимости в Вашингтоне на тот момент. В 2007 году США отозвали у Дерипаски американскую визу по подозрению в причастности к организованной преступности — тем не менее, бизнесмен посещал после этого страну несколько раз по российскому дипломатическому паспорту. В 2018 году Дерипаска попал под американские санкции в ответ на вмешательство России в президентские выборы 2016 года (соратником Дерипаски долгое время был будущий глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, осужденный позднее за налоговое и банковское мошенничество). В заявлении Минфина тогда говорилось, что в отношении Олега Дерипаски ведется расследование по обвинению в «отмывании денег и угрозе жизням конкурентов, незаконному прослушиванию телефонных разговоров с государственным чиновником и участию в вымогательстве и рэкете». Дерипаска пытался оспорить санкции в суде, но в июне этого года суд в рассмотрении иска отказал.

Представитель Дерипаски сказал агентству РИА «Новости», что обыски проводятся на основании ордеров, связанных с санкциями США в отношении бизнесмена. По его словам, дома принадлежат родственникам миллиардера.

На фоне информации об обысках на бирже падают акции «Русала».

Между тем, появилась информация, что часть агентов ФБР покидает вашингтонский особняк родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски после многочасового обыска, передает РИА Новости. Сотрудники ФБР один за одним выходят из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, выносят оборудование и уезжают на машинах. На вопрос журналистов, закончен ли обыск, один из сотрудников ответил: «Еще пару часов».