Бельгия попросила смягчить европейские санкции против белорусской калийной промышленности

В письме, на которое ссылается агентство Bloomberg говорится, что ограничения стали источником проблем для европейских компаний. В частности, из-за санкций с трудностями на таможне столкнулся крупный бельгийский поставщик воды. Дело в том, что содержания калия иногда превышало допустимые санкциями нормы.

Калий основной экспортный товар Белоруссии и единственный минеральный ресурс, которым богата страна, — поясняет Bloomberg. Санкции против этой отрасли были введены в ответ на инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.