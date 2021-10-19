Алексей Навальный опубликовал ориентировку, составленную ФСИН на случай его побега

В инстаграме политика опубликованы снимки учетной карточки. В числе прочих сведений там содержится и психологическая характеристика на осужденного. В ней говорится, что он раскован, свободен в самоутверждении и стремится к независимости, а «поскольку свои глобальные планы он не может реализовывать один, ему нужны массы». Для того, чтобы привлечь людей на свою сторону, с ними надо общаться, быть понятным и искренним. Навальный отметил, что это отличная инструкция каждому, кто стремится «к Прекрасной России Будущего».

Навального ранее поставили на учет как склонного к побегу. В начале октября это решение отменили, однако сразу же поставили его на учет как экстремиста и террориста.

