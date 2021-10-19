Информатор проекта Gulagu.net рассказал об угрозах уголовного преследования и убийства

Сергей Савельев, передавший правозащитникам большой видеоархив доказательств пыток в учреждениях ФСИН в интервью «Русской службе Би-би-си» сообщил, что во время пересадки в петербургском аэропорту «Пулково» его досмотрели и допросили.

Савельев рассказал, что его отпустили после того, как он подписал обязательство о явке. Позже ему удалось перебраться в родную Белоруссию и оттуда с пересадками улететь во Францию, где он попросил политическое убежище.

После публикаций видео, следователи завели семь дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий.

