В США всем пассажирам и членам экипажа удалось спастись при крушении самолета

Всего на борту воздушного судна McDonnell Douglas DC было больше 20 человек. Госпитализировали лишь одного пострадавшего, — передает местное телевидение.

По данным журналистов, самолет не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы, он выехал за ограждение и разбился. Судя по снимкам с места происшествия, борт развалился на части и загорелся.

Что стало причиной ЧП пока не сообщается.

