Всего на борту воздушного судна McDonnell Douglas DC было больше 20 человек. Госпитализировали лишь одного пострадавшего, — передает местное телевидение.
По данным журналистов, самолет не смог набрать высоту в конце взлетно-посадочной полосы, он выехал за ограждение и разбился. Судя по снимкам с места происшествия, борт развалился на части и загорелся.
Что стало причиной ЧП пока не сообщается.
В США всем пассажирам и членам экипажа удалось спастись при крушении самолета
Всего на борту воздушного судна McDonnell Douglas DC было больше 20 человек. Госпитализировали лишь одного пострадавшего, — передает местное телевидение.