Российский МИД назвал задержанного украинскими военными представителя ЛНР своим соотечественником

Москва потребовала от Киева раскрыть местонахождение Андрея Косяка и допустить к нему дипломатов – об этом сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

На прошлой неделе власти самопровозглашенной ЛНР сообщили. Что украинские военные атаковали офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации. Там он, согласно инструкции, наблюдал за тем, как соблюдается перемирие в окрестностях одного из контрольных пунктов. Украинские спецслужбы назвали задержанного боевиком ЛНР и сообщили, что он разведывал позиции, оставленные военными.

