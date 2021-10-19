ЕСПЧ присудил почти полмиллиона евро компенсации родственникам убитых при спецоперациях в Ингушетии

Об этом сообщает проект «Правовая инициатива», признанный иностранным агентом. Европейский суд счел, что российские власти нарушили право на жизнь и запрет на бесчеловечное обращение.

Речь идет о двух инцидентах, произошедших в 2010 и 2013 годах. Погибшие и пострадавшие – сборщики черемши, которые находились в лесу на границе Чечни и Ингушетии. В 2010 они случайно попали на территорию, где проходила контртеррористическая операция – тогда были убиты четыре человека. Спустя три года сборщики оказались в зоне военных учений. Погиб один человек. ЕСПЧ объединил эти эпизоды.

