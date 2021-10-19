Министерство цифрового развития отреагировало на предложение СМИ изменить закон об иноагентах

Министерство направило телеканалу «Дождь»(российские власти считают иноагентом) предложение обратиться с поправками к авторам закинициативы, приложив данные о неэффективности закона. На телеканале назвали это стандартной отпиской.

В обращении около 20 независимых СМИ призывали Кремль скорректировать норму об иноагентах так, чтобы статус присуждался только по решению суда. Нынешний список предлагалось аннулировать. В последующем в него можно было бы вносить только после того, как регулирующее ведомство сможет доказать, что медиа ведет политическую деятельность, и она осуществляется на деньги из-за рубежа. Всего поправок 12. В их числе и предложение снять с физлиц-иноагентов обязанность маркировать все свои публичные сообщения.

В Кремле такое предложение называли конструктивным и обещали рассмотреть то, насколько оно реализуемо.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отверг идею отменить закон об иноагентах. По его словам, может обсуждаться только его правоприменительная практика.