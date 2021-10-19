Московским компаниям пригрозили ответственность за нарушение требований по переводу сотрудников на удаленку

Согласно новому указу Сергея Собянина, со следующей недели работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Эта мера введена на четыре месяца и не касается тех, кто привился или переболел коронавирусом в последние полгода. На тот же срок вводится так называемый домашний режим для москвичей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение также сделают для перенесших болезнь и сделавших прививку.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с конца октября сроком на одну неделю. Завтра решение на этот счет должен принять президент.



С начала осени в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса