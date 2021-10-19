Z Архив новостей новости
5 3 6 703
22:03, 19 октября 2021

Московским компаниям пригрозили ответственность за нарушение требований по переводу сотрудников на удаленку

Согласно новому указу Сергея Собянина, со следующей недели работодатели должны отправить на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Эта мера введена на четыре месяца и не касается тех, кто привился или переболел коронавирусом в последние полгода. На тот же срок вводится так называемый домашний режим для москвичей старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Исключение также сделают для перенесших болезнь и сделавших прививку.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить нерабочие дни с конца октября сроком на одну неделю. Завтра решение на этот счет должен принять президент.


С начала осени в России наблюдается резкий всплеск заболеваемости и смертности от коронавируса  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нерыночные элементы конкурентной борьбы На днях бывший премьер-министр Польши Ежи Бузек заявил, что у Европы остался «последний шанс» остановить «Северный поток-2». Призывал блокировать проект, апеллируя к якобы невыполнению Россией условий сертификации газопровода…

5 96 6 8430 15.10
Интервью Атака с флангов

Олег Кашин Лиза Лазерсон гости: Олег Кашин, Лиза Лазерсон

О.Кашин: Вот мы с тобой спорим, было ли в Москве еврейское гетто. Окей, было, не было – будет. Давай так договоримся.
Л.Лазерсон: Я сейчас правда это слышу в эфире? Это угроза? Это шутка?..

5 149 6 13801 14.10
#слушать 48:14 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Удосужились, так сказать Британская Daily Express принесла извинения за публикацию фейка о том, что формула вакцины «Спутник V» якобы была украдена у компании AstraZeneca…

5 110 6 11607 13.10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Гайки продолжают закручиваться не на те болты Закон настолько суров, что местные правозащитники, видимо, памятуя о том, что некогда Гаага была одной из правочеловеческих столиц, направили в правительство письмо с просьбой пересмотреть очевидно репрессивный акт…

5 114 6 12874 13.10
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Дети впитывают ненависть. Виноваты евреи? Или интернет? Среди множества теорий заговоров, которые получили распространение в эти годы, виднейшее место занимает история о том, что вирус на самом деле придумали то ли евреи, то ли государство Израиль, чтобы нажиться на продаже вакцины…

5 100 6 11651 14.10
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отрицательный отбор Технология «умного голосования» всегда была глубоко порочной и политически безнравственной, ориентированной на то, чтобы создать иллюзию успеха с помощью реально «перспективных и ресурсных» кандидатов…

5 105 6 12479 16:14
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Коллеги в Брюсселе, найдите управу на своих доморощенных русофобов Журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие. Как говорил классик, «по форме правильно, а по существу сплошное издевательство»...

5 60 6 7216 18.10
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Почему необходимо остановить поезд из прошлого Германия вину признала и раскаялась, даже платит за нее, в том числе и деньгами, немцы — в массе своей — испытывают чувство вины, сокрушаются, как это могло случиться с ними, и делают все, чтобы не было вероятности повторения…

5 70 6 8414 18.10
Блоги

«Действия натовцев подтверждают, что в равноправном диалоге они не заинтересованы» Заявление МИД России об ответных мерах на решения Североатлантического альянса в отношении Постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе…

5 86 6 12104 18.10
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Массированной вакцинации нет альтернативы Если мы хотим избежать катастрофы и хоть как-то остановить тот настоящий мор, которым стала эпидемия, власти должны использовать все имеющиеся у них возможности для проведения обязательной всеобщей вакцинации…

5 134 6 18792 14.10
Блоги

Максим Ликсутов заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Face Pay в Мосметро Приватность будет на самом высоком уровне. Так что, если вы еще беспокоитесь по поводу того самого «Большого брата», то можно быть спокойным — он не следит за нами, а служит вам и открывает все двери…

5 70 6 9828 15.10
Блоги

Вячеслав Володин о Нобелевской премии мира «Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии…»

5 342 6 53873 17.10
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

В законе об иноагентах очень много резиновых границ — и я знаю, что Муратов как Нобелевский лауреат мира – естественно, мы с ним это обсуждали — одной из задач будет отмена этого закона в первую очередь…

5 168 6 27755 16.10
#слушать 01:28:37 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Проект закона об отмене «иноагентов» готов. Дело за малым: чтобы его приняли Законодательство об «иноагентах» принципиально не подлежит никакому исправлению, уточнению, смягчению и улучшению. Оно должно быть полностью отменено…

5 94 6 15914 16.10
Блоги

Денис Карагодин Расследование КАРАГОДИНА

Задача: опознать людей на фото (подозреваемые – сотрудники НКВД, принимавшие участие в массовых убийствах) Мы выделили каждого человека на фото в профиль, возможно, кого-то получится опознать…

5 185 6 32008 13.10
Блоги

Карина Орлова журналист

Как США дошли то такого кризиса Республиканцы готовы были пойти на дефолт страны — при том что повышение лимита госдолга США сейчас все еще финансирует программы предыдущего президента Трампа, ради политического маневра и удара по Байдену…

5 128 6 23261 13.10

Популярное за неделю

Новости

«Коммерсант»: У семьи бывших сотрудников ФСБ обнаружили почти 400 счетов в банках Среди активов за ними числится и несколько дорогостоящих квартир…

5 35 6 37020
Интервью Особое мнение

Виктор Шендерович гость: Виктор Шендерович писатель

Путин дважды проговорился. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Первое – он сам позиционировал себя как противник Муратова, противник свободной прессы. Кто ему мешал изобразить хорошую мину про плохой игре?..

5 70 6 89897 14.10
#слушать 33:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3546276
«Процессы, занявшие вторые места в голосованиях»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 4441 17.10
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ Ковидный ад Ковидный ад Нет ни одного объяснения, почему в Россию не ввозят те же «Модерну» или Pfizer, кроме одного-единственного: это очередная геополитика, где люди — расходный материал…

5 149 6 199857 17.10
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

+ И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются 01:11 И они потом удивляются, что люди плохо вакцинируются Они ни черта не понимают, что происходит и городят про заразных «иммунных» и «стерильных с ПЦРами»...

5 201 6 174946 08:50
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9297098
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5058485

Сегодня в эфире