Власти США, по данным прессы, пока не предъявляли обвинений Олегу Дерипаске в связи с проводимым обыском

Сотрудники спецслужб сегодня оцепили дома, российского миллиардера в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Агенты ФБР оцепили жилой дом на северо-востоке Вашингтона, принадлежащий Олегу Дерипаске, утром во вторник — за жёлтой лентой с надписью «место преступления, не пересекать» федеральное бюро расследований США проводило обыски. Власти сообщают только, что следственные действия связаны с федеральным расследованием за пределами Нью-Йорка. Источник CNN, знакомый с ситуацией, сказал, что расследование является действующим, но не предоставил никаких дополнительных подробностей. Имение площадью больше двух тысяч квадратных метров в престижной районе Калорама, возле иностранных посольств, Олег Дерипаска купил в 2006 году за 15 млн долларов — покупка стала одной из самых дорогих сделок в истории недвижимости в Вашингтоне на тот момент. В 2007 году США отозвали у Дерипаски американскую визу по подозрению в причастности к организованной преступности — тем не менее, бизнесмен посещал после этого страну несколько раз по российскому дипломатическому паспорту.

В 2018 году Дерипаска попал под американские санкции в ответ на вмешательство России в президентские выборы 2016 года (соратником Дерипаски долгое время был будущий глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, осужденный позднее за налоговое и банковское мошенничество). В заявлении Минфина тогда говорилось, что в отношении Олега Дерипаски ведется расследование по обвинению в «отмывании денег и угрозе жизням конкурентов, незаконному прослушиванию телефонных разговоров с государственным чиновником и участию в вымогательстве и рэкете». Дерипаска пытался оспорить санкции в суде, но в июне этого года суд в рассмотрении иска отказал.

Представитель Дерипаски сказал агентству РИА Новости, что обыски проводятся на основании ордеров, связанных с санкциями США в отношении бизнесмена. По его словам, дома принадлежат родственникам миллиардера.