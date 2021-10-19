ЕСПЧ присудил 26 тысяч евро модератору чеченского телеграм-канала 1ADAT Салману Тепсуркаеву

ЕСПЧ вынес решение в отношении дела о похищении 19-летнего модератора чата в телеграме 1ADAT Салмана Тепсуркаева, которого под видеозапись заставили сесть на бутылку. Об этом «Новой газете» рассказали в «Комитете против пыток», решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили статьи 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод («Запрет пыток»и «Право на свободу и личную неприкосновенность») и присудили Тепсуркаеву компенсацию в размере 26 000 евро.

Как отмечают в «КПП», в ЕСПЧ указали на причастность чеченских властей к жестокому обращению с Тепсуркаевым, а также на неэффективное расследование его похищения со стороны России.