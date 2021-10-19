МВД отчиталось о задержании членов экстремистской организации

Сообщается, что была пресечена деятельность ячейки в Карачаево-Черкесии – пять человек арестованы.

По версии полиции, члены преступной группы распространяли идеи радикального ислама, под угрозой расправы пытались сместить с постов должностных лиц, а также планировали создать на территории региона государство с шариатской формой правления.