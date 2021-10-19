Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Он 20-й день продолжает голодовку в тюрьме города Рустави. Медики сказали журналистам, что состояние здоровья политика может в любой момент ухудшиться, и чтобы избежать осложнений, его нужно перевести в клинику.

Агентство Интерфакс отмечает, что соответствующее решение должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также местные депутаты.

Саакашвили тайно приехал в Грузию перед муниципальными выборами, состоявшимися в начале месяца. Он фигурант четырех уголовных дел, по двум из которых уже вынесены приговоры. В связи с этим Саакашвили отправили в тюрьму. Сам он называет себя политическим заключенным.

