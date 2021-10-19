Германия, Великобритания, Франция и Швеция ответили на запрос России по отравлению Алексея Навального

Об этом в Twitter написал экс-глава лаборатории ОЗХО Марк-Михаэль Блум. В ответе Берлина на вопрос о формуле найденного в крови химического вещества говорится, что ранее России уже прояснили, что это вещество из группы ингибиторов холинэстеразы. Швеция указала, что переадресовала тот же вопрос Германии. В свою очередь, Великобритания и Франция выразили солидарность с ФРГ.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», в документах не содержится ответа на вопрос о химической формуле вещества.

Навального, почувствовавшего себя плохо 20 августа в самолете, летевшем в Москве экстренно госпитализировали в омскую больницу, а затем перевезли в берлинскую клинику. Немецкая военная лаборатория позже нашла в анализах политика следы яда из группы «Новичок». Это подтвердила ОЗХО.