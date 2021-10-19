АТР: Если Израиль откроют для привитых «Спутником» россиян – это станет важным событием для туристического направления

Завтра будет представлен на утверждение премьер-министру Нафтали Беннету проект, который позволит туристам, привитым от коронавируса вакциной «Спутник», прилетать в Израиль с 1 ноября. Как сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуация открытия любого туристического направления станет важным событием.

«Любая страна, особенно такая, как Израиль, которая входила в 10-ку самых популярных на российском рынке, важна для туристической индустрии и для наших туристов. Если будет принято решение о том, что страна признает «Спутник», и станет пускать вакцинированных туристов, конечно, это не приведет к мгновенному восстановлению туристического потока, но наши туристы смогут туда поехать», — сказала она.

При этом М.Ломидзе отметила, что в любом случае возникнет следующий вопрос – «об открытии авиасообщения и количестве рейсов». «Соответственно стоимости туров, безусловно, эти нюансы тоже имеют значение и тоже будут влиять на туристический поток, но сам по себе факт признания «Спутника» будет очень хорошей новостью для наших путешественников и туроператоров», — отметила она.

М.Ломидзе добавила, что Россия – это один из приоритетных туристических рынков для Израиля.