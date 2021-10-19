Двух жительниц Дагестана, которых забрали из кризисного центра для женщин в Казани, вернули в Махачкалу

По словам отца одной из девушек, их обманула активистка правозащитной группы «Марем». После того, как они это поняли, они самостоятельно вызвали такси и уехали. В чем состоял обман, мужчина объяснить отказался. Его словам приводит газета РБК.

Ранее основатель и руководитель благотворительного фонда «Благие дела» Алия Байназарова сказала «Эху Москвы», что девушки целый год были на связи с группой «Марем».

Ранее сообщалось, что девушки жаловались, что их выдали замуж по принуждению, а сейчас супруги не дают им развод. Со слов активистов, накануне вечером в кризисный центр пришли люди в полицейской форме и забрали беглянок, а затем передали родственникам.