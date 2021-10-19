ФБР проводит обыски на основании ордеров, связанных с санкциями США в отношении Олега Дерипаски

Об этом агентству РИА «Новости» сказал представитель бизнесмена, отметивший, что дом, куда пришли агенты спецслужбы принадлежит родственникам миллиардера. По его словам, ФБР также проводит обыски в доме родственников Дерипаски в Нью-Йорке.

Министерство юстиции пока не комментирует следственные действия. В открытой базе суда сведений о каких-либо новых делах против бизнесмена на данный момент нет.

Телеканал NВС-Ньюз сообщал, что Дерипаске неоднократно отказывали в визе для въезда в США из-за его предполагаемых связей с организованной преступностью. При этом миллиардер неоднократно бывал в стране по дипломатической визе.

