Министр промышленности и торговли пригрозил забрать самолеты Сухой СуперДжет-100 у авиакомпании «Якутия»

На заседании президиума Госсовета Денис Мантуров сказал, что региональный перевозчик несвоевременно их обслуживает.



В парке «Якутии» пять СуперДжет-100 разной пассажировместимости. Всего же компания эксплуатирует 17 самолетов. Месяц назад в «Якутии» произошла смена руководства после того, как Ространснадзор провел проверки и нашел многочисленные нарушения, в том числе по техническому состоянию самолетов. Гендиректор «Якутии» Владимир Горбунов уволился.

